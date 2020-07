Cina, per l’economia torna il segno più. Gli incentivi spingono la crescita, male i consumi (Di giovedì 16 luglio 2020) Il gigante si rialza ma ancora non è saldo sulle gambe. Nel secondo trimestre dell’anno il Prodotto interno cinese è cresciuto del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. La ripresa segue il pesante tonfo che aveva caratterizzato i primi tre mesi dell’2020 quando in piena emergenza Covid l’economia si era contratta del 6,8%. Quello cinese è uno dei primi ritorni alla crescita dopo l’esplosione globale della pandemia. Sembra tuttavia presto per dichiarare lo scampato pericolo. I corposi incentivi hanno spinto l’industria ma in consumi interni rimangono deboli. La manifattura registra un progresso del 4,4% rispetto ad un anno mentre le vendite al dettaglio sono diminuite del 3,9%. Per l’intero 2020 il Fondo monetario internazionale stima un Pil cinese in aumento dell’1%, ... Leggi su ilfattoquotidiano

v_varenstaff : La partita che si tiene oggi contro fc Ryukyu sarà in diretta su YouTube su Jleague international! Tranne per Giapp… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump firma le sanzioni alla Cina per Hong Kong | 'Pechino responsabile della pandemia' #Usa… - Agenzia_Ansa : #Trump firma le sanzioni alla Cina per #HongKong #ANSA - globalistIT : - aletapparini : RT @giuliapompili: Tutte le mosse di Donald Trump per far incazzare la Cina, spiegate -