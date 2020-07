Ciclismo: Maestri, dal dolore alla gioia: dopo la caduta il rinnovo con la Bardiani (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Un corridore modello. Non un campione, ma un uomo squadra. Un atleta, senza un grande talento ma intelligente, che ha capito come con il sacrificio poteva coronare il suo sogno e ritagliarsi uno spazi ...Nonostante la sfortuna di questi giorni, Mirco Maestri, reduce l’altro ieri da una brutta caduta in discesa dal Passo Gavia, che gli ha causato la frattura della scapola destra, ha potuto tirare un so ...