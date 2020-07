Ciclismo, la Bardiani ufficializza il rinnovo di Mirco Maestri: firmato il contratto per il 2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) Bruno Reverberi, in accordo con i tre main sponsor del team, ha definito il rinnovo contrattuale di Mirco Maestri, decisione maturata il giorno stesso del suo infortunio per permettere all’atleta e ‘uomo squadra’ un sereno e corretto recupero in una stagione anomala e sfortunata. Il 2021 sarà per Mirco Maestri il sesto anno con il team guidato dalla famiglia Reverberi. La Bardiani CSF Faizanè e Mirco Maestri saranno insieme anche nel 2021, per la sesta stagione consecutiva. Un rinnovo importante per dare morale e ancor più voglia di riscatto a un atleta e uomo simbolo della squadra che da 5 anni indossa la divisa del #GreenTeam e che nei giorni scorsi ... Leggi su sportfair

Durante il training camp di Livigno, che vede impegnata tutta la Bardiani Csf suddivisa in due gruppi di allenamento, Mirco Maestri ieri è rimasto vittima di un episodio sfortunato. Durante la discesa ...

Durante il training camp di Livigno, che vede impegnata tutta la squadra suddivisa in due gruppi di allenamento, Mirco Maestri nella giornata di di ieri (lunedì 13 luglio), è stato vittima di un episo ...

