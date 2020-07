Ciccozzi: 'Il Coronavirus è mutato, non il sorgere della malattia: vi spiego come' (Di giovedì 16 luglio 2020) 'Il virus di è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come quella che lo ha reso più contagioso, altre si perdono'. A dirlo, è Massimo Ciccozzi , responsabile dell'... Leggi su leggo

ademofonti : RT @Adnkronos: L'epidemiologo #Ciccozzi: 'Il #coronavirus è mutato, ecco come' - boettoisabella1 : RT @Adnkronos: L'epidemiologo #Ciccozzi: 'Il #coronavirus è mutato, ecco come' - Adnkronos : L'epidemiologo #Ciccozzi: 'Il #coronavirus è mutato, ecco come' -

Ultime Notizie dalla rete : Ciccozzi Coronavirus L'epidemiologo Ciccozzi: "Il coronavirus è mutato, ecco come" Adnkronos Covid, l'epidemiologo Ciccozzi: «Il virus è mutato, vi spiego come»

«Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come quella che lo ha reso più contagioso, altre si perdono». A dirlo, è l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, ...

L'epidemiologo Ciccozzi: "Il coronavirus è mutato, ecco come"

"Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come D614G che lo ha reso più contagioso, altre si perdono". A ribadirlo all'Adnkronos Salute è Massimo C ...

«Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come quella che lo ha reso più contagioso, altre si perdono». A dirlo, è l'epidemiologo Massimo Ciccozzi, ..."Il virus di Covid-19 è mutato, come fanno tutti i virus. Alcune mutazioni si sono conservate, come D614G che lo ha reso più contagioso, altre si perdono". A ribadirlo all'Adnkronos Salute è Massimo C ...