Ciampino, donna nuda fa il bagno nella fontana di Pazza della Pace: la foto fa il giro del web (Di giovedì 16 luglio 2020) Un bel bagno rinfrescante appena svegli, con il caldo di questi giorni, è davvero quello che ci vuole! E’ quello che deve aver pensato anche una donna di Ciampino, immortalata in una foto “senza veli” mentre si stava rivestendo, dopo aver fatto il bagno nella fontana di Piazza della Pace. La donna completamente nuda, di cui ancora non si conosce l’identità, ha suscitato lo sdegno dei residenti. La foto fa il giro del web Uno in particolare, ha scattato la fotografia in questione postandola sui social. La foto sta facendo il giro del web ed è stata notata anche dagli agenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ciampino, donna nuda fa il bagno nella fontana di Pazza della Pace: la foto fa il giro del web - zazoomblog : Coronavirus nel Lazio: positiva donna di Ciampino di ritorno dal Portogallo. Positiva anche 17enne di Latina rientr… - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio: positiva donna di Ciampino di ritorno dal Portogallo. Positiva anche 17enne di Latina, rient… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciampino donna COVID-19, nel LAZIO 20 nuovi casi. 8 nell'ASL RM6, positiva una donna di Ciampino Castelli Notizie Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 15 luglio: 13 morti e 163 nuovi casi

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. In Lombardia si contan ...

Coronavirus nel Lazio: positiva donna di Ciampino di ritorno dal Portogallo. Positiva anche 17enne di Latina, rientrava dal Messico

Casi di Coronavirus di “importazione”, non si arresta il trend nel Lazio. Come comunicato poco fa dalla Regione Lazio anche oggi si registrano persone positive al Covid-19 di rientro dall’estero: in p ...

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni. In Lombardia si contan ...Casi di Coronavirus di “importazione”, non si arresta il trend nel Lazio. Come comunicato poco fa dalla Regione Lazio anche oggi si registrano persone positive al Covid-19 di rientro dall’estero: in p ...