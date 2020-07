Chris Hemsworth al bambino che ha difeso la sorella: "Ti vogliamo nel team degli Avengers" (Di giovedì 16 luglio 2020) Chris Hemsworth ha inviato un messaggio a Bridger, il bambino rimasto ferito per difendere la sorella, dichiarando che lo considera un membro degli Avengers. Chris Hemsworth ha voluto mandare un video messaggio a Bridger Walker, il bambino che è stato ferito al volto mentre difendeva la sorellina dall'attacco di un cane, dichiarando che sarebbe onorato di averlo nel team degli Avengers. La star australiana ha pubblicato il suo omaggio al ragazzino tra le stories di Instagram. Nel messaggio Chris Hemsworth si rivolge a Bridger spiegando ai suoi follower: "Ha sei anni e recentemente un cane ha attaccato lui e la sua sorellina, ed è stato ... Leggi su movieplayer

blondesored : RT @IR0NLANG: Ok ma quanto è bello Chris Hemsworth? - UnaCumberbitch : RT @IR0NLANG: Ok ma quanto è bello Chris Hemsworth? - girllofthunderr : RT @IR0NLANG: Ok ma quanto è bello Chris Hemsworth? - Marilena09_ : RT @IR0NLANG: Ok ma quanto è bello Chris Hemsworth? - AriannaSecchi : RT @IR0NLANG: Ok ma quanto è bello Chris Hemsworth? -