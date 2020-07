Chiara Ferragni? Forse non avete visto la sorellina Francesca in bikini: la sua clamorosa trasformazione fisica | Foto (Di giovedì 16 luglio 2020) Non esiste solo Chiara Ferragni. La dinastia comprende altre due sorelle, Forse un po' meno social della influencer italiana più famosa nel mondo (della moda, e non solo) ma altrettanto avvenenti: Valentina e Francesca. E proprio quest'ultima (31 anni, la "mezzana") su Instagram ha testimoniato il suo cambiamento fisico frutto di alimentazione corretta e tanto impegno in palestra. Al grido di "no pain no gain", motto di ogni appassionato di fitness, in un anno ha letteralmente "ridisegnato" il suo corpo. Una bella soddisfazione personale (va detto, la ragazza partiva da ottime basi) che con l'estate diventa anche gioia per i suoi fan, visto che la Ferragni (che di lavoro è odontoiatra) è ... Leggi su liberoquotidiano

MarioManca : «Sulla mia pelle» e «Chiara Ferragni - Unposted» trasmessi in chiaro. Cuori anche per «Chiamami col tuo nome» (era… - Agenzia_Ansa : Le celebrities scelgono l'#Italia, da Rio de La casa di carta alla Hunziker. Mick Jagger e Chiara Ferragni in Tosca… - Susannagr17 : Chiara Ferragni, Fedez commosso: «Leone sembrava fosse sordo. È stato operato» - FTTGiulia : Chiara Ferragni che ascolta e condivide Tedua. ?? - GiuseppeBrandon : SOSTENIAMO BRITNEY SPEARS 'Liberate Britney Spears dal padre': anche Chiara Ferragni tra i fan che partecipano all… -