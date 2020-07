Chiamatemi Anna 2, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Chiamatemi Anna 2, la serie tv di Netflix su Rai 2: le anticipazioni della seconda puntata Il pubblico di Netflix l’ha adorata. Chiamatemi Anna arriva anche in chiaro per il pubblico di Rai 2 a partire da lunedì 6 luglio 2020. Sarà un appuntamento quotidiano, dal lunedì al venerdì, che occuperà uno spazio del primo pomeriggio e racconterà la storia basata sul celebre romanzo Anna dai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery. La serie tv va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15:15 alle ore 16:45. Di cosa parla Chiamatemi Anna? La protagonista, la giovanissima ... Leggi su tpi

camiwishes : Stavo pensando: si può dire di aver visto DAVVERO Chiamatemi Anna, se non ci si è mai innamorati di Gilbert Blythe?… - vaccari_lavinia : @NetflixIT Rinnovate Anne with an E (CHIAMATEMI ANNA) la 4 stagione ?? #renewannewithane #SaveAnneWithAnE #AnneWithAnE #ChiamatemiAnna - 5sosxale : @gxmidnight a me è successo con chiamatemi anna e con friends - 0Itre : Ormai mi sveglio solo per vedere Chiamatemi Anna il pomeriggio - Anna_1966_ : @Masse78 Io ?? 'chiamatemi Anna 'è bellissimo mi rilassa non smetterei mai ?? . Mamma non vederlo tutto non hanno… -