Chi è Susan e perché oggi se ne parla anche in Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Nessuno vuole diventare come Susan: occhi arrossati, obesità, schiena ingobbita, calvizie incipiente e tante rughe. Da questa mattina, anche in Italia, si parla tanto di questa figura computerizzata realizzata da DirectApply che ha provato a immaginare le condizioni fisiche – su quelle mentali occorreranno altri studi meno estetici – di un lavoratore dopo un quarto di secolo in smartworking. Ma Chi è Susan? È l’emblema, grafico – anche se sembra trattarsi di una previsione apocalittica – di come potremmo diventare continuando a lavorare da casa. LEGGI anche > Salvini dice che gli artigiani vanno a lavorare con 40 di febbre e poi ci sono i dipendenti pubblici in smartworking Lo studio è stato condotto dalla ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Chi Susan “Ecco come diventerai dopo 25 anni di smartworking”. Ma c’è chi dice: “Meglio così… Il Fatto Quotidiano “Ecco come diventerai dopo 25 anni di smartworking”. Ma c’è chi dice: “Meglio così che vedere i colleghi 12 ore al giorno”

Lei è Susan ed è la rappresentazione computerizzata di come potremmo diventare dopo 25 anni di smartworking. Una prospettiva tutt’altro che lusinghiera, ma che è il frutto di uno studio americano prom ...

