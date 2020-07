Chi è Borja Mayoral, il talento del Real Madrid che piace alla Lazio (Di venerdì 17 luglio 2020) Immobile non è più quello del campionato pre-Covid, Caicedo si è spento e Correa si è infortunato. L’attacco della Lazio non punge più e punti scivolando via insieme alle ambizioni. Dallo scudetto alla necessità di difendere un posto in Champions: le priorità in casa biancoceleste sono cambiate nel giro di poche settimane. La qualificazione in Champion è l’obiettivo attuale, ma la Lazio la competizione inizia già a giocarla sul mercato. Il club di Lotito si sta infatti guardando intorno per capire quali possano essere gli elementi ideali da inserire in rosa. In questo senso il nome nuovo è quello di Bruno Mayoral, di cui la Lazio ha chiesto informazioni al Real Madrid come riporta Gianluca ... Leggi su italiasera

