Charlie's Angels: Nia Long accusa di razzismo il casting del film con Drew Barrymore (Di giovedì 16 luglio 2020) L'attrice Nia Long ha raccontato di come è stata rifiutata ai casting di Charlie's Angels, film del 2000, sostenendo di essere stata respinta per razzismo. Nia Long si aggiunge alla collega Thandie Newton parlando del problematico processo di selezione per il film Charlie's Angels, pellicola del 2000 che vide protagoniste Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz, accusando il casting di essere razzista nei confronti delle attrici di colore. Durante una recente intervista con Insider, Nia Long, famosa per aver partecipato alla serie tv Willie il Principe di Bel Air insieme a Will Smith, ha raccontato di essere stata rifiutata da ... Leggi su movieplayer

LinkaTv : E' iniziato Charlie's Angels Mamma Angelo su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - iMatux : Ho iniziato The Leftovers e nel cast c'è Justin Theroux Mi torna in mente quando nel 2003 in Charlie's Angels: Full… - herondairs : tra l'altro a me era piaciuto pure il nuovo charlie's angels cioè datemi il found family e i gay rights e sono venduta - pannichide : quando in never have i ever Eleaonor chiede a Fabiola 'allora, qual è il tuo tipo? Kristen Stewart in Twilight o in… - Barbarasbadata : RT @ilgobbohotmail1: Orzo e Charlie's Angels e ho subito quindici anni??! Buongiorno ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Charlie Angels Charlie’s Angels (2019), recensione: quando gli Angeli non bastano Movieplayer.it «Tutti pazzi per Mary» 22 anni dopo. Ecco come sono diventati i protagonisti

Il 15 luglio del 1998 esce negli Usa Tutti pazzi per Mary, commedia diretta dai fratelli Peter e Bobby Farrelly che trasforma in due star di Hollywood i protagonisti Cameron Diaz e Ben Stiller. La pri ...

Kate Middleton più bionda che mai e con ciuffo alla Charlie's Angels

Nuovo look per la Duchessa di Cambridge che per l'estate 2020 sceglie d'illuminare la sua capigliatura con schiariture color caramello abbinate a un ciuffo anni Settanta. È la prima volta che è così b ...

Il 15 luglio del 1998 esce negli Usa Tutti pazzi per Mary, commedia diretta dai fratelli Peter e Bobby Farrelly che trasforma in due star di Hollywood i protagonisti Cameron Diaz e Ben Stiller. La pri ...Nuovo look per la Duchessa di Cambridge che per l'estate 2020 sceglie d'illuminare la sua capigliatura con schiariture color caramello abbinate a un ciuffo anni Settanta. È la prima volta che è così b ...