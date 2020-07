Cessione Roma, arriva la smentita di Fahad El-Bakar: “nessuna offerta. Ho mostrato interesse per un club italiano” (Di giovedì 16 luglio 2020) Cessione Roma – arriva smentite sulle voci riguardanti l’interesse dell’imprenditore del Kuwait, Fahad El-Bakar nei confronti della Roma. Nuovi aggiornamenti sono arrivati dal diretto interessato in un’intervista a a Tv . Non è stata confermata la notizia sui giallorossi. “La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento. Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social. ... Leggi su calcioweb.eu

