Cerignola: cannabis, piante alte più di due metri nella coltivazione a ridosso dell’Ofanto. Due arresti Carabinieri (Di giovedì 16 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: È la terza piantagione di cannabis scoperta in poco più di due settimane dai Carabinieri della Compagnia di Cerignola, quella individuata in contrada Moschella a Cerignola. Due Cerignolani, M.P.,57enne, e P.F., 21enne, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi mentre erano intenti a compiere operazioni di coltura della piante di marijuana e sono stati arrestati in flagranza di reato. È successo alcuni giorni fa, quando i Carabinieri della Stazione di Cerignola e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Puglia”, perlustrando le vaste aree rurali della città ofantina, hanno individuato una piantagione di ... Leggi su noinotizie

Cerignola, 04 luglio 2020. I militari, a seguito di una prolungata attività di ricerca e osservazione, hanno individuato la piantagione in un terreno demaniale, ben occultato tra la fitta vegetazione, ...

Alcuni giorni fa, i militari della Stazione Carabinieri di Margherita di Savoia, unitamente ai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Cerignola, hanno arrestato due fratelli di Trinitapol ...

Cerignola, 04 luglio 2020. I militari, a seguito di una prolungata attività di ricerca e osservazione, hanno individuato la piantagione in un terreno demaniale, ben occultato tra la fitta vegetazione, ...