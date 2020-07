Catania, nuovo colpo di scena: la Finaria farà ricorso contro la sentenza di fallimento (Di giovedì 16 luglio 2020) La Finaria ha incassato un duro colpo questa mattina con la decisione della sezione fallimentare del Tribunale etneo, di dichiarare inammissibile il concordato preventivo e il conseguente fallimento della holding capofila del gruppo imprenditoriale di Antonino Pulvirenti, ex patron del Calcio Catania e della ex compagnia aerea Wind Jet. Ma secondo quanto appreso poco fa da Itasportpress.it, la Finaria ha deciso di impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento ritenendo di avere valide motivazioni. Bisogna dunque aspettare ancora per l'esito definitivo visto che l'azione di Finaria potrebbe cambiare gli scenari non solo per la società di Pulvirenti, ma anche per il Calcio Catania con il bando per la ... Leggi su itasportpress

