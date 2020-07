Catania, fallimento Finaria non ferma la Sigi: si va avanti per salvare la matricola (Di giovedì 16 luglio 2020) Comunicato della Sigi Spa dopo la vicenda del fallimento di Finaria: Alla luce della dichiarazione di fallimento della Società Finaria, Sigi ritiene opportuno precisare, conformemente all’obiettivo da sempre perseguito di voler salvare la matricola, di essere pronta, in tutti i sensi, a partecipare alla gara competitiva, ove il Tribunale decida ugualmente di procedere a mezzo dei Curatori nominati alla vendita delle azioni detenute da Finaria e, comunque, in qualsiasi condizione, successiva e ulteriore, possa avvenire l’avvicendamento proprietario, cui Sigi rimane pervicacemente interessata. Segnala, comunque, doverosamente, in attesa del pronunciamento del Tribunale e di comprendere appieno gli ... Leggi su itasportpress

