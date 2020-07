Cassino, il coronavirus torna a farsi sentire: positivo un uomo di 50 anni. Si riaffaccia la paura (Di giovedì 16 luglio 2020) Un caso positivo al coronavirus è stato registrato nel tardo pomeriggio a Cassino. Si tratterebbe di un uomo sui 50 anni che è stato subito sottoposto a tutte le cure del caso. Dunque, in Ciociara, dopo dieci giorni di assenza di contagi, il virus torna ad affacciarsi. E con esso la paura che l’epidemia possa riprendere forza, anche per via dell’assoluta mancanza di rispetto delle regole di sicurezza cui si sta assistendo ormai da settimane. Per Cassino si tratta di un brusco passo indietro dopo il lungo periodo di assenza di casi positivi. La popolazione è tornata a qualche mese fa quando, per via di alcuni focolai, su tutti quello della casa di cura del San Raffaele, con decine e decine di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Cassino, il coronavirus torna a farsi sentire: positivo un uomo di 50 anni. Si riaffaccia la paura - GianlucaPistore : Ieri una splendida presentazione a Cassino del #libro “#Coronavirus: la Terza Guerra Mondiale è contro un Nemico In… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassino coronavirus Coronavirus, torna la paura in Ciociaria: un caso positivo a Cassino ciociariaoggi.it Naturae. La vita mancata. La valle dell’innocenza. Regia di Armando Punzo. Il programma 2020 di #trentaannidifortezza

RUMOR(SC)CENA – NATURAE – VOLTERRA – La consueta conferenza stampa per presentare il nuovo progetto della Compagnia della Fortezza di Volterra, diretta da Armando Punzo, non si è svolta a Firenze come ...

Coronavirus, torna la paura in Ciociaria: un caso positivo a Cassino

Torna la paura dei contagi, un nuovo positivo a Cassino. Dopo il lungo periodo di Covid free la cittò martire fa un brusco salto indietro nel tempo a qualche mese fa quando la curva dei contagi spaven ...

RUMOR(SC)CENA – NATURAE – VOLTERRA – La consueta conferenza stampa per presentare il nuovo progetto della Compagnia della Fortezza di Volterra, diretta da Armando Punzo, non si è svolta a Firenze come ...Torna la paura dei contagi, un nuovo positivo a Cassino. Dopo il lungo periodo di Covid free la cittò martire fa un brusco salto indietro nel tempo a qualche mese fa quando la curva dei contagi spaven ...