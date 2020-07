Caso Regeni, Di Maio: «Verità imprescindibile per i rapporti Italia-Egitto. Ma l’ambasciatore resta al Cairo» (Di giovedì 16 luglio 2020) «Ribadisco con determinazione che autorità politiche e diplomazia continueranno ad impegnarsi, con il chiaro obiettivo di pervenire alla verità. Una verità che dobbiamo alla memoria di Giulio e alla sua famiglia ma anche all’Italia intera. La tragica vicenda di Giulio è una ferita aperta per tutto il nostro Paese. Rinnovo la mia personale vicinanza e quella della Farnesina a Claudia e Paolo Regeni», così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in audizione alla Camera presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. «Rispetto profondamente il dolore della famiglia. Ogni loro critica, anche forte, è legittima e comprensibile e deve spingere tutti noi a continuare con ostinazione nella ricerca della verità», ... Leggi su open.online

