Caso Palamara, più di 100 audio nel mirino dei pm di Perugia. Il gip decide quali telefonate saranno utilizzabili contro il magistrato. Il 21 il verdetto disciplinare del Csm (Di giovedì 16 luglio 2020) C’è da chiedersi se il peggio per la magistratura italiana sia davvero alle spalle. A preoccupare è – come sempre – l’inchiesta sugli incontri carbonari tra il pubblico ministero Luca Palamara e diversi politici che, giorno dopo giorno, sembra assumere i connotati di una vera e propria resa dei conti. Proprio ieri la Procura di Perugia, alla quale competono i reati commessi dai magistrati di Roma, ha chiesto la trascrizione di un centinaio di intercettazioni telefoniche a cui si aggiungono un’altra ventina di audio realizzati con il famigerato trojan installato sul cellulare di Palamara. Una mossa che non ha stupito l’indagato, sospeso dalle funzioni e dallo stipendio dopo il deflagrare dell’inchiesta, che ha risposto chiedendo a sua volta la trascrizione di un ... Leggi su lanotiziagiornale

Patty66509580 : Caso Palamara, più di 100 audio nel mirino dei pm di Perugia. Il gip decide quali telefonate saranno utilizzabili c… - CaesarOlympias : RT @UltimoUMC: Luca #Palamara vuole vederci chiaro, contro quei #Carabinieri inaffidabili così lontani dalle Feste e dai Party delle Lobby… - hurree16 : RT @FTedeschini: Caso #Palamara. Modificando il regolamento interno,con l’aumento dei componenti la sezione disciplinare da 10 a 14,il #CSM… - gab08b : RT @FTedeschini: Caso #Palamara. Modificando il regolamento interno,con l’aumento dei componenti la sezione disciplinare da 10 a 14,il #CSM… - erreelleci : RT @FTedeschini: Caso #Palamara. Modificando il regolamento interno,con l’aumento dei componenti la sezione disciplinare da 10 a 14,il #CSM… -