Caso Autostrade: quali saranno le conseguenze dopo la decisione del governo? (Di giovedì 16 luglio 2020) Gli snodi per la società Autostrade dopo la decisione del governo, l’uscita dei Benetton e il debito da saldare Ieri sera a Palazzo Chigi il governo ha messo un punto alla questione Autostrade. La famiglia Benetton dovrà scendere dall’88% di oggi a meno del 10%. Non è un’operazione semplice che si concluderà in poco tempo. L’ingresso di Cassa depositi e prestiti infatti non basterebbe da solo a raggiungere l’obiettivo. Occorrerà invece che nuovi soci privati entrino nella società, al fine di diluire ulteriormente la quota della famiglia. Il ministro dell’economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che per arrivare all’obiettivo previsto dal governo per la questione ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Caso Autostrade L'hanno creato loro il caso Autostrade - ItaliaOggi.it Italia Oggi Aspi, il pianeta Benetton fra timori per il tessile e fiducia in Luciano

TREVISO «Il rischio è che la sorella “ricca” all’interno della famiglia Benetton, cioè Atlantia, faccia pagare alla sorella “povera”, Benetton tessile, il prezzo della partita autostrade». C’è anche q ...

A Cdp il 33% delle quote, giù i pedaggi, un anno per fare la nuova Autostrade

Entro il 27 luglio saranno definiti gli ultimi dettagli con l’azienda. Resta il nodo della valutazione. Dalla cessione delle quote la società ricaverà fino a 5 miliardi, ma non potrà distribuire divid ...

TREVISO «Il rischio è che la sorella “ricca” all’interno della famiglia Benetton, cioè Atlantia, faccia pagare alla sorella “povera”, Benetton tessile, il prezzo della partita autostrade». C’è anche q ...Entro il 27 luglio saranno definiti gli ultimi dettagli con l’azienda. Resta il nodo della valutazione. Dalla cessione delle quote la società ricaverà fino a 5 miliardi, ma non potrà distribuire divid ...