Captain America: Chris Evans manda lo scudo ad un bambino che ha difeso la sorella (Di giovedì 16 luglio 2020) L'interprete di Captain America nei film Marvel, Chris Evans, ha mandato un messaggio e il suo celebre scudo ad un bambino che ha difeso sua sorella evitando una tragedia. L'interprete di Captain America nei film Marvel, Chris Evans ha mandato un toccante messaggio a un bambino che ha compiuto un'operazione eroica. Come spiegato su Instagram dalla zia del piccolo, il giovanissimo Bridger Walker ha difeso la sorella minore dall'attacco di un cane, facendo sì che l'animale non la mordesse. Commentando l'accaduto sui social, la donna ha taggato gli attori che interpretano gli Avengers nei film del ... Leggi su movieplayer

