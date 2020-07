Caporalato, reclutavano migranti nei Cas per consegnare volantini a 2,50 euro l’ora: carabinieri eseguono 11 misure cautelari (Di giovedì 16 luglio 2020) Lavoratori, per lo più africani, costretti a consegnare volantini pubblicitari per 13 ore al giorno a una paga di 2,5 euro l’ora e controllati attraverso sistemi di geolocalizzazione che tracciavano i loro spostamenti. I carabinieri del comando per la tutela del lavoro e dei comandi provinciali di Firenze, Prato e Pistoia hanno eseguito 11 misure cautelari personali – sei in carcere, una ai domiciliari, quattro obblighi di dimora – emesse dal gip di Firenze nell’ambito id un’indagine sul Caporalato. Gli undici sono ritenuti responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Circa 80, secondo le indagini, i lavoratori migranti sfruttati dai gestori di tre ... Leggi su ilfattoquotidiano

