Capitano Ultimo: «Borsellino? Un combattente abbandonato da chi oggi lo celebra e pontifica» (Di giovedì 16 luglio 2020) Ventotto anni dopo la retorica e l'ipocrisia non passano. A tre giorni dall'anniversario della strage di via d'Amelio, in cui persero la vita il giudici Paolo Borsellino e la sua scorta, Capitano Ultimo torna all'attacco. Capitano Ultimo: Borsellino abbandonato da chi oggi lo celebra E lancia un frecciata velenosa alle lodi postume nei confronti del giudice antimafia. "19 luglio 1992, strage di via D'Amelio, muore il combattente Paolo Borsellino e gli Agenti della scorta. abbandonato da quelli che erano assenti allora, che oggi celebrano e pontificano sul nulla, che fanno uscire la mafia dal ...

