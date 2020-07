Capelli estate 2020: mullet il taglio «brutto» che sta vivendo la sua rivincita (Di giovedì 16 luglio 2020) Nell’immaginario collettivo, il mullet, in quanto taglio molto sconnesso, rappresenta la voglia di rompere le righe, di far parlare di sé. Una scelta estrema per certi versi che ha segnato il look di tanti artisti e band degli anni Ottanta, pensiamo ad esempio a David Bowie in Zyggy Stardust, ripreso poi da Achille Lauro a Sanremo 2020, così come ai gruppi Def Leppard, i Bon Jovi e Guns N’ Roses. Leggi su vanityfair

