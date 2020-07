Canada, ucciso il boss Pasquale Musitano (Di giovedì 16 luglio 2020) ucciso in Canada il boss Pasquale Musitano, il nipote della ‘bestia’ di Delianuova. Canada, ucciso Pasquale Musitano, noto anche come Fat Pat. Il boss viveva sostanzialmente blindato, nel suo rifugio e nella sua macchina (blindata). Il killer ha approfittato di un passo falso di Musitano che era uscito per incontrare due persone, probabilmente due collaboratori. Canada, ucciso il boss Pasquale Musitano Il sicario ha affiancato i tre e ha aperto il fuoco. L’agguato è avvenuto in Canada, in un parcheggio di Burlington. Pasquale Musitano ... Leggi su newsmondo

‘Ndrangheta, morto in Canada il boss di origini calabresi “Fat Pat”

È morto in Canada il boss di origini calabresi Pasquale Musitano ... Il fratello della vittima, Angelo Musitano, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco fuori dalla sua casa in Ontario nel maggio 2017, ...

