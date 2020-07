Campagna contro il melanoma, il Pascale porta la prevenzione nei luoghi di vacanza (Di giovedì 16 luglio 2020) La prevenzione contro il melanoma non va in vacanza. Dermatologi dell’Istituto tumori di Napoli Pascale da questi fine settimana si sposteranno nei luoghi di villeggiatura della Campania per effettuare visite gratuite. Si parte dal Cilento: Battipaglia, Agropoli, Capaccio-Paestum, da questo venerdì a domenica. E poi di nuovo tra 15 giorni a Cicerale, Vallo della Lucania e Palinuro. A bordo di un camper, i dermatologi del Pascale, coordinati da Paolo Ascierto, effettueranno visite gratuite per prevenire la malattia del sole perché – sottolineano gli esperti – “il sole fa bene, ma occhio a come ci si espone e anche se a disposizione ci sono nuovi farmaci nella cura del melanoma , la prevenzione ... Leggi su ildenaro

MonicaCirinna : Vedere tante piazze manifestare con forza e passione per una buona legge contro #misoginia e #omolesbobitransfobia… - enpaonlus : ENPA Puglia, campagna contro l’abbandono degli animali: nello spot c’è anche il sindaco Decaro – VIDEO - GrimoldiPaolo : Totale supporto alla protesta del governo polacco contro le interferenze tedesche. Vergognosa la campagna di disinf… - giorgibruni : Cara Ceccardi, cancellare “Imagine” è come decapitare le statue: significa non conoscere la storia. Telese,quella d… - CarloAl87550029 : @GianniJ08 Basta vincere contro la Lazio, messa in pessime condizioni fisiche come noi. E successivamente potrebber… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna contro Al via la campagna informativa contro l'abbandono degli animali AlessandriaNews Co-Robotics, la startup che automatizza la sanificazione degli ambienti

Una soluzione robotica unica, 100% made in Italy e adattabile alle necessità di diversi settori, dal sociale all’industria: è questa la scommessa di Co-Robotics, startup innovativa nata come spin-off ...

La versione di Sullivan

Scorrendo gli articoli sul New York – ci aveva raccontato che aveva ricominciato a divertirsi a scrivere – si capisce che il restringimento dello spazio del dibattito pubblico è diventato un tema per ...

Una soluzione robotica unica, 100% made in Italy e adattabile alle necessità di diversi settori, dal sociale all’industria: è questa la scommessa di Co-Robotics, startup innovativa nata come spin-off ...Scorrendo gli articoli sul New York – ci aveva raccontato che aveva ricominciato a divertirsi a scrivere – si capisce che il restringimento dello spazio del dibattito pubblico è diventato un tema per ...