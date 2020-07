Calciomercato Napoli, Luca Marchetti rivela: “Probabile che Faouzi Ghoulam non si muova” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Napoli si libererà sicuramente di alcuni giocatori a fine stagione. A fare il punto della situazione ci di mercato ha pensato Luca Marchetti, volto noto di Sky Sport, intervenuto nel corso di ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Orestis Karnezis resterà a Napoli oppure andrà via? David Ospina resta, Karnezis non lo so. E Fauozi Ghoulam? Secondo me sì, è probabile che l’algerino non si muova”. Il Napoli affronterà a breve proprio l’ex squadra del suo terzo portiere. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Napoli Udinese. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Napoli ora sa con chi trattare per #Osimhen : c’è il nuovo agente - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Napoli - #Osimhen: ormai ci sono pochi dubbi ?? “Ci sono altri club, ma Victor ha fatto già la sua scelta” ?? Le parol… - SeEarn : RPN – OSIMHEN, IL LILLE SPINGE PER PORTARLO A NAPOLI: INCOMBE IL CONTROLLO DELLA DNCG #Osimhen #Lille #LOSC… -