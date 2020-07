Calciomercato Napoli: il Manchester City vuole Kalidou Koulibaly per 75 milioni, ma Aurelio De Laurentiis ne chiede 90 (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Manchester City non ha perso d’occhio Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riferito dalla redazione di Calciomercato.com, il club inglese allenato da Pep Guardiola arriverebbe ad offrire ben 75 milioni di Euro al Napoli per il difensore senegalese. Nonostante la proposta elevata, rimane ancora da convincere Aurelio De Laurentiis a calare le sue pretese per il cartellino. Il presidente azzurro, infatti, continuerebbe a chiedere somme più vicine ai 90 milioni. Il giocatore è rimasto in panchina contro il Bologna, ma dovrebbe tornare in campo contro l’Udinese. Chissà che queste ultime partite di campionato non servano da vetrina, dunque… Intanto, ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Napoli ora sa con chi trattare per #Osimhen : c’è il nuovo agente - calciomercato_m : OCCHIO AL GIALLO - Napoli, tre diffidati - sscalcionapoli1 : Cesarano: 'La priorità del Napoli si chiama Osimhen' #calciomercato -