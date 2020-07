Calciomercato Napoli, il City fa sul serio per Koulibaly (Di giovedì 16 luglio 2020) Calciomercato Napoli, il City fa sul serio per Koulibaly Con il Tas che ha riammesso... L'articolo Calciomercato Napoli, il City fa sul serio per Koulibaly proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Napoli, non solo #Osimhen (trattativa ormai in chiusura): occhi su #Núñez e #Romero - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Napoli ora sa con chi trattare per #Osimhen : c’è il nuovo agente - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - cn1926it : #Milik piace a mezza Europa, #Giuntoli ha pronto il sostituto: le ultime - AntonioMileo : RT @AntonioMileo: Resto convinto che buona parte di questa rosa non sia adatta a Sarri. Sabato quando perderemo in casa contro il Napoli si… -