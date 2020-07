Calciomercato Milan, incontro con la Lokomotiv per Laxalt: i russi offrono Aleksej Miranchuk (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Milan resta molto attivo sul mercato, nonostante il rush finale per l’Europa League spinga l’intera società a concentrarsi sulle restanti cinque partite. Il club rossonero ha incontrato ieri i dirigenti della Lokomotiv Mosca, interessati al cartellino di Diego Laxalt. Claudio Villa/Getty ImagesL’esterno uruguaiano è un profilo che piace eccome ai russi, che già si erano mossi per lui negli scorsi mesi. Il Milan valuta 10 milioni il proprio giocatore, ma potrebbe rivedere al ribasso il prezzo per favorirne l’uscita. La Lokomotiv dal canto suo vorrebbe inserire nell’operazione Aleksej Miranchuk, le cui caratteristiche ben si sposano con il progetto rossonero, ma il Milan ... Leggi su sportfair

