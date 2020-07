Calciomercato Atalanta, occhi su Gojak: ma c’è anche la Fiorentina (Di giovedì 16 luglio 2020) Calciomercato Atalanta, occhi su Gojak: ma c’è anche la Fiorentina, sul centrocampista della Dinamo Zagabria Il campionato sta per terminare, ma le squadre di serie A hanno iniziato a muoversi sul mercato. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta seguendo Amer Gojak. Il centrocampista bosniaco della Dinamo Zagabria piace molto all’allenatore degli orobici, ma i nerazzurri dovranno fare attenzione ad un’altra compagine del massimo campionato. Sul giocatore classe 1997 c’è anche la Fiorentina, i viola potrebbero muoversi in anticipo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il campionato sta per terminare, ma le squadre di serie A hanno iniziato a muoversi sul mercato. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sta ...

Così l’Atalanta sta riscrivendo le stastistiche del calcio italiano e non solo

MILANO. Partita dopo partita, l’Atalanta sta obbligando a riscrivere le statistiche della storia del calcio italiano. Grazie ai 6 gol rifilati ieri sera nel derby con il Brescia, i bergamaschi sono ar ...

