Calciomercato Atalanta – Obiettivo per la difesa: si punta su Senesi (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Atalanta torna a puntare su Marcos Senesi, difensore argentino classe 1997 del Feyenoord ed eletto miglior difensore dell’ultima Eredivise. La Dea dovrà lottare con la concorrenza di Udinese e Rennes, entrambe interessate al giocatore sin dallo scorso anno, e la richiesta del Feyenoord di 15 milioni di euro più bonus. Marcos Senesi è un difensore centrale mancino abile nel gioco di testa e nell’impostazione, caratteristiche che piacciono a mister Gasperini che lo considera l’uomo giusto per la sua difesa a 3. Calciomercato Atalanta – Obiettivo per la difesa: si punta su Senesi Giornal.it. Leggi su giornal

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, dovrà scontare un turno di squalifica per l'espulsione rimediata ieri nel corso del match dell'Olimpico contro la Roma. Non solo: per l'allenatore, che dovrà quindi ...

Roma, Zaniolo bacchettato da Fonseca: «Non mi piace il suo atteggiamento»

Non basta la terza vittoria consecutiva - che blinda il quinto posto a +4 da Napoli e Milan - per portare serenità nella Roma. I punti sono pesanti ma rischia di esserlo anche la polemica che scoppia ...

