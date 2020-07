Calcio, proseguono i controlli della Procura Federale nei centri sportivi italiani (Di giovedì 16 luglio 2020) La Procura Federale prosegue il giro di controlli nei centri di allenamento delle varie delle società professionistiche italiane, acquisendo la documentazione sanitaria relativa ai tamponi e agli esami sierologici effettuati da tutti i componenti del gruppo squadra. Nella giornata odierna gli ispettori si sono recati nei centri sportivi del Genoa per quel che concerne la Serie A, di Cosenza e Pescara per la Serie B e della Carrarese che attualmente milita in Serie C, al fine di verificare la corretta applicazione dei Protocolli sanitari approvati dalla FIGC e validati dalle Autorita’ governative. Le ispezioni continueranno sino al termine della stagione. Leggi su sportface

sportface2016 : #Calcio, proseguono i controlli della #ProcuraFederale nei centri sportivi italiani - IAMCALCIOBENEVE : Castelpoto. Proseguono i rinnovi: oggi uno per ogni reparto - CronacheMc : CALCIO - I rossoblu si assicurano le prestazioni del centrocampista. Le squadre della provincia proseguono le opera… - LiberaTvTicino : Un calcio al virus. Super e Challenge League proseguono come previsto nonostante i casi di Zurigo e GC - Sergigno5 : @AIA_it Se il Var c’è ma gli arbitri come Fabbri ( chi è quello degli sciroppi?) lo ignorano e proseguono nell’erro… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio proseguono Calcio, proseguono i controlli della Procura Federale nei centri sportivi italiani Sportface.it Accordo governo-Autostrade, calcio ai Benetton o schiaffo a Conte? Le prime reazioni dei politici veneti Zanettin, Lorenzoni, Brusco e Berlato

È iniziato poco prima delle 23 finendo alle 5 del mattino il consiglio dei ministri da cui doveva uscire la revoca della concessione delle autostrade al gruppo A.s.p.i.. Alla fine però l’elefante ha p ...

Calcio, Spadafora gela i tifosi: "Stadi chiusi al pubblico almeno fino a settembre"

GENOVA - Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora gela i tifosi: niente spettatori sugli spalti per la parte finale del campionato in corso, per il prossimo torneo si vedrà. Nel corso dell'intervent ...

È iniziato poco prima delle 23 finendo alle 5 del mattino il consiglio dei ministri da cui doveva uscire la revoca della concessione delle autostrade al gruppo A.s.p.i.. Alla fine però l’elefante ha p ...GENOVA - Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora gela i tifosi: niente spettatori sugli spalti per la parte finale del campionato in corso, per il prossimo torneo si vedrà. Nel corso dell'intervent ...