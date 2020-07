Bus incendiato a San Donato, autista Sy condannato a 24 anni per terrorismo (Di giovedì 16 luglio 2020) Bus incendiato a San Donato. La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, l’autista che dirottò e incendiò a San Donato Milanese un autobus con a bordo cinquanta studenti delle scuole medie di Crema e i loro accompagnatori. Accolta la richiesta della Procura per i reati di sequestro con finalità di terrorismo, tentata strage e incendio. La Corte d’Assise di Milano ha condannato a 24 anni di carcere per sequestro e attentato con finalità di terrorismo e incendio Ousseynou Sy, l’autista che dirottò e incendiò a San Donato Milanese un autobus carico di studenti delle scuole ... Leggi su limemagazine.eu

Simozinza : RT @GrimoldiPaolo: Stava per uccidere decine di bambini, voleva bruciarli vivi e si permette di parlare di #giustizia accusando #Salvini?!… - marcomorini72 : RT @LegaSalvini: ++ BUS INCENDIATO, AUTISTA SY AI GIUDICI: “SALVINI PICCOLO DUCE, IO VOLEVO SALVARE VITE” ++ “Il mio gesto aveva solo lo s… - Angela770120 : Finalmente è stato condannato a 24 anni di carcere #OusseynouSy l’autista che nel marzo 2019 aveva dirottato e ince… - Nanoalto : RT @infoitinterno: Bus incendiato a San Donato, autista Sy condannato a 24 anni per terrorismo - infoitinterno : Bus incendiato a San Donato, autista Sy condannato a 24 anni per terrorismo -