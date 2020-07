Buonalbergo, sabato 18 luglio l’ultima tappa de “La fotografia incontra i territori” (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBuonalbergo (Bn) – Omaggio alla fotografia parte seconda: sabato 18 luglio alle ore 19 Buonalbergo (Bn) ospita il segmento conclusivo di La fotografia incontra i territori. Dopo il primo tempo, tenutosi il 27 giugno a Rotondi, il progetto curato da Mario Laporta giunge nel paese beneventano. Per l’occasione anche Buonalbergo si trasformerà in una galleria a cielo aperto ospitando gli scatti di tre delle sei fotografe che hanno partecipato alle residenze, Serena Petricelli, Claire Power e Ilaria Sagaria. Il curatore Mario Laporta ha raccolto giovani artiste/fotografe coordinate da tutor di chiara fama per fondare e creare un archivio fotografico dei territori attraverso la loro valorizzazione e ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Buonalbergo sabato San Martino B.A. riparte con “Palcoscenici d’agosto” Daily Verona Network