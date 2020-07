Bridger, il bimbo eroe di 6 anni salva la sorellina da un cane e rimedia 90 punti di sutura (Di giovedì 16 luglio 2020) Cheyenne, 16 lug – Un esempio di coraggio e di virtù di altri tempi, “da libro Cuore” diremmo in Italia. E’ la storia del piccolo Bridger Walker, un bambino di 6 anni del Wyoming che il 9 luglio scorso ha rischiato la vita, rimediando 90 punti di sutura, per difendere la sorellina di 4 anni dall’attacco di un cane. Il fatto si è svolto in un parco della città di Cheyenne, capitale del montuoso stato americano. Quando Bridger ha visto il pastore tedesco avvicinarsi alla sorellina non ci ha pensato due volte a mettersi in mezzo, rimediando diversi morsi al viso e alla nuca. Il tutto è diventato virale dopo che la zia del bambino, Nikki Walter, ha ... Leggi su ilprimatonazionale

