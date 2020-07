Brasile, il gusto amaro della carne: gli allevamenti illegali in Amazzonia (Di giovedì 16 luglio 2020) In un rapporto di 70 pagine dal titolo Da foresta a terra da pascolo diffuso oggi, Amnesty International ha denunciato che nella filiera di JBS, la più grande azienda mondiale di lavorazione della carne, è presente almeno dal 2009 bestiame che pascola illegalmente in aree protette della foresta pluviali dell'Amazzonia brasiliana. Il Brasile è leader mondiale nell'esportazione di carne. Vi vengono allevati circa 214 milioni di capi di bestiame, una quota maggiore rispetto a qualsiasi altro (...) - Mondo / Brasile, Amazzonia, Ambiente, , Allevamento, carne sintetica Leggi su feedproxy.google

In un rapporto di 70 pagine dal titolo Da foresta a terra da pascolo diffuso oggi, Amnesty International ha denunciato che nella filiera di JBS, la più grande azienda mondiale di lavorazione della car ...

