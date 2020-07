Borsellino: Di Matteo (Csm), 'non è stata solo strage di mafia' (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - "Non è vero che non sappiamo nulla delle stragi mafiose, dopo gli iniziali depistaggi e gli iniziali errori le indagini hanno consentito di accertare che è stata una strage di mafia e non solo di mafia". Lo ha detto il consigliere del Csm Nino Di Matteo a Tg2 Post. Leggi su iltempo

Nel gennaio del 1990 Paolo Borsellino chiese il divieto di soggiorno per Francesco Messina Denaro, vecchio campiere classe 1928 e padre del superlatitante Matteo, ma il Tribunale di Trapani rigettò la ...

Mafia, Messina Denaro era uno "yes-man" di Riina anche sulle stragi

«Matteo Messina Denaro è uno yes-man, non è mai venuto alla ribalta per una contrapposizione con quelli che contavano», ma «con le stragi del 1993 vengono allo scoperto le riserve» delle vecchie famig ...

