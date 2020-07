Borsa: Wall Street chiude in calo, Dj -0,5% (Di giovedì 16 luglio 2020) New York, 16 lug. (Adnkronos/Xin) – Wall Street chiude in calo. Il Dow Jones registra una perdita dello 0,50% attestandosi a 26.734,71 punti. L’S&P 500 perde lo 0,34% a 3.215,57 punti mentre il Nasdaq perde lo 0,73% a 10.473,83 punti.L'articolo Borsa: Wall Street chiude in calo, Dj -0,5% Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Andamento indici USA

Wall Street negativa: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,6%, NASDAQ Composite -1,5%, Dow Jones Industrial -0,2%.

