Bonus finestre e infissi al 50%: prezzi massimi fissati per legge (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella bozza del decreto del Mise relativo all’ecoBonus del 110% spuntano novità anche sul Bonus finestre e infissi. In particolare vengono fissati dei nuovi tetti di spesa per la detrazione ordinaria del 50%. In altre parole sarà il governo a dire quanto è lecito spendere per gli infissi nuovi (nell’ottica di poter recuperare il 50% in detrazione). Ricordiamo che la sostituzione di finestre, infissi ed elementi oscuranti accede all’ecoBonus del 50% rientra nel super Bonus del 110% solo se effettuata in concomitanza con uno dei lavori trainanti previsti dal decreto Rilancio. Le novità nella bozza del decreto attuativo La bozza di decreto attuativo del Ministero dello ... Leggi su quifinanza

