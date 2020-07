Bonus 600 euro: attenzione alla truffa! Il falso rimborso (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo stesso ente, INPS, annuncia il tentativo di frode in modalità phishing, per quanto riguarda il Bonus 600 euro. Attenti ai falsi rimborsi Fonte foto: (Pixabay)Di truffe informatiche ormai se ne vedono tante, praticamente sono all’ordine del giorno. Oggi i furfanti del web, hanno ideato anche la truffa legata al Bonus 600 euro. Stavolta però, non parliamo del singolo furbetto che prova ad accaparrarsi più Bonus, ma di una vera e propria truffa ai danni dei contribuenti. Si tratta di un falso rimborso, un messaggio di un presunto bonifico non riuscito, atto a rubare i dati dei cittadini e soprattutto quelli dei loro conti, per rubarne il contenuto. A dare l’allarme, la stessa INPS. Sono spesso simili, i ... Leggi su chenews

infoiteconomia : Bonus 600 euro: attenti al falso rimborso Inps, è una truffa - talismanogiada : @PaolaTavernaM5S Un simpatico vfc ?? ,zero aiuti perché interinale fino a dicembre e ospito la nonna con pensione di… - qui_finanza : Bonus 600 euro: attenti al falso rimborso Inps, è una truffa Come riconoscerla e difendersi - HyperPixie_ : Una persona che conosco ha lavorato metà marzo e ha lavorato metà aprile e maggio quasi intero e ha preso il bonus… - Massimo94238231 : RT @DemiTempesta: @matteosalvinimi Mantenere un immigrato in quarantena i costi sono 4800 euro.. per un italiano neanche il bonus di 600 eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 600 Bonus 600 euro: attenti al falso rimborso Inps, è una truffa QuiFinanza Dopo la Tosap, arriva la manovra sulla Tari: l’amministrazione stanzia oltre 600.000 euro per famiglie e imprese

Per quanto riguarda le utenze domestiche, invece, sono previste agevolazioni nella misura pari al 65% della quota variabile su base annua, nei confronti dei soggetti che già possiedono i requisiti per ...

Bonus baby sitter in esaurimento, chi fa richiesta dovrà attendere nuovi fondi

Le risorse per il bonus baby sitter sarebbero esaurimento. Già quelle che riguardavano i medici (che avevano un bonus superiore, fino a 2 mila euro) da qualche settimana venivano accettate con riserva ...

Per quanto riguarda le utenze domestiche, invece, sono previste agevolazioni nella misura pari al 65% della quota variabile su base annua, nei confronti dei soggetti che già possiedono i requisiti per ...Le risorse per il bonus baby sitter sarebbero esaurimento. Già quelle che riguardavano i medici (che avevano un bonus superiore, fino a 2 mila euro) da qualche settimana venivano accettate con riserva ...