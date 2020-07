Bomba gossip! Star di Hollywood tradisce la moglie, spuntano i messaggi: “Gattina, voglio…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Star di Hollywood e tradimenti: sembra un binomio indissolubile. Come a dire “io scelgo te, nella buona e nella cattiva sorte, finché corna non ci separino”. Ebbene anche il matrimonio di Armie Hammer e sua moglie Elizabeth Chambers è giunto al capolinea, e ancora una volta spunta l’ipotesi di tradimento. Più che ipotesi sembrerebbe già trattarsi di una certezza, ma va detto che nessuno dei due ex ha confermato né smentito la notizia. D’altronde ciò che il cuore non vede, uno screenshot lo dimostra. Armie Hammer e Elizabeth Chambers sono arrivati al capolinea, e in un primo momento poteva perfino sembrare un finale coi fiocchi. Dopo anni d’amore ecco dunque la rottura, ok, ma in un clima di rispetto reciproco e serenità condivisa. Le parole dell’attore ... Leggi su velvetgossip

Sarebbe già finita la storia d'amore tra Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina? Sembra proprio di sì. A lanciare la bomba di gossip attraverso la sua pagina Instagram è Riccardo Signoretti, dire ...

