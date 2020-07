Bomba d’acqua su Palermo, dopo la grande paura è il giorno delle polemiche contro Orlando (Di giovedì 16 luglio 2020) Coro di accuse: «Mancate manutenzioni, scarsa prevenzione, interventi di soccorso partiti in ritardo». Le due persone date per scomparse potrebbero essere una falsa segnalazione. Leggi su lastampa

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - apri_la_mente : RT @CalaminiciM: Sufien Saghir ha 23 , e’ di Palermo , ma le sue origini sono marocchine . Ieri si trovava in città quando la bomba d’acqua… - LaStampa : Bomba d’acqua su Palermo, dopo la grande paura è il giorno delle polemiche contro Orlando -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba d’acqua Depurare e riutilizzare, la forma dell’acqua secondo Cap Corriere della Sera