Bomba d’acqua a Palermo, Salvini contro Orlando: “Pensa solo agli immigrati e dimentica i cittadini”. Lui: “Non sono uno sciacallo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Salvini attacca Orlando sulla Bomba d’acqua a Palermo Sul violentissimo temporale che si è abbattuto su Palermo mercoledì 15 luglio, mandando in tilt la città, si è subito espresso il segretario della Lega Matteo Salvini. Che sulle sue pagine social ha scritto: “A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua”. Ma la replica di Leoluca Orlando non è tardata ad arrivare. Il primo cittadino ha dichiarato sui social di “non essere uno sciacallo” e di non poter incolpare nessuno per la terribile ... Leggi su tpi

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - MetaErmal : Ho visto solo ora le notizie sulla bomba d’acqua che ha investito Palermo. Vicino ai fratelli e sorelle siciliani. ?? - ottosette56 : RT @MPSkino: È davvero piccolo, INFIMO ma credo che abbia superato 'la misura' Il suo commento di ieri sulla bomba d'acqua e i morti di #P… - Magda_mavi : RT @mariamasi14: Una bomba d'acqua e due morti. Ancora non è possibile sapere a quanto ammontano i danni. E lui il coso pensa a insultare i… -

