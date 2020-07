Bologna-Napoli 1-1, pagelle / Il Napoli segna e poi si limita a gestire. E il gestionismo è il virus del potere (Di giovedì 16 luglio 2020) MERET. In fase d’uscita azzurra, i felsinei hanno spesso un ghiotto “pressa e vinci” ma per fortuna il biglietto vincente non esce mai. C’è da uscire pazzi: se il Napule gattusiano ha una sacrosanta ambizione multiforme ché non cambiare questa sfaccimma d’impostazione dall’abisso più profondo quando gioca il giovane pipelet? Avremmo una variante in più e non perderemmo uno dei talenti più forti d’Italia. Per il resto, la cronaca è paradossale: Meret non fa una parata, tranne una bella uscita su Barrow, epperò prende tre pappine, di cui una sola valida. E alla fine si salva grazie a San Palo – 5,5 Tu pensa: sarebbe potuta finire 3-1, io non mi faccio capace… – 5,5 DI LORENZO. Mostra una voglia superiore alla media stitica di stasera, giusto un’anticchia, e bene o male fa ... Leggi su ilnapolista

