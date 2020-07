Bollettino Coronavirus: salgono i contagi, i morti superano i 35 mila (Di giovedì 16 luglio 2020) Bollettino Coronavirus, sono 230 i nuovi positivi e 20 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Dati in aumento rispetto a ieri, mentre si contano quattro Regioni a contagi zero. Sale ancora la curva epidemiologica in Italia. I dati ufficiali, pubblicati dagli ultimi aggiornamenti dalla Protezione civile, mostrano infatti un aumento dei casi di contagio … L'articolo Bollettino Coronavirus: salgono i contagi, i morti superano i 35 mila proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

