Bollettino coronavirus Italia, salgono nuovi contagi (230) e morti (20) (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch'esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a... Leggi su ilmessaggero

