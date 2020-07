Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali del 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 230 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 230 nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 162, due giorni fa erano 114). Purtroppo, il totale dei morti sale a 35.017; sono 20 le persone decedute nella giornata odierna (ieri si contavano 13 vittime, due giorni fa 17). Sale a 196.246 il bilancio dei guariti. Gli attualmente positivi, invece, scendono a 12.473 (ieri erano 12.493) per un totale di 243.736 casi da inizio epidemia. Sono stati superati i 6 milioni di tamponi. Giuseppe Remuzzi: “La carica ... Leggi su zon

