Blitz antidroga a Fuorigrotta, coppia finisce in carcere: nel palazzo 85mila euro – I NOMI (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ingente quantitativo di droga sequestrato oltre a ben 85mila euro rinvenuti all’interno della palazzina che, secondo gli investigatori, era adibita a base di spaccio, operativa nel quartiere napoletano di Fuorigrotta. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Provinciale di Napoli – nell’ambito dei servizi volti al contrasto della criminalità organizzata e dello spaccio di sostanze stupefacenti – hanno arrestato i coniugi Angelo Volpe e Patrizia Aiello, entrambi 53enni già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito la loro abitazione di Fuorigrotta e lì, hanno rinvenuto e sequestrato 920 dosi di marijuana per un peso complessivo di 1 chilo. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 30mila ... Leggi su anteprima24

Lo sviluppo delle attività di indagine, condotte dalla Sezione Antidroga, ha permesso di acclarare l’esistenza di un sodalizio criminale, facente capo a Raffaele Iavarone, dedito ...Incontrava i clienti in piazza Galilei a Cagliari, contrattava con loro, poi andava a recuperare la droga in uno stabile in via Paoli, ma i suoi movimenti erano seguiti dai carabinieri. Nuova operazio ...