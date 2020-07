Black Adam: Noah Centineo sarà Atom Smasher nel film (Di giovedì 16 luglio 2020) Noah Centineo è entrato a far parte del cast di Black Adam, il nuovo film della DC con star Dwayne Johnson. Black Adam avrà nel proprio cast anche Noah Centineo: il giovane attore ha infatti ottenuto la parte di Atom Smasher. Il film, che sarà al centro di un panel organizzato nell'ambito dell'evento DC FanDome il 22 agosto, entrerà nella fase delle riprese nei primi mesi del 2021, in Georgia. Il personaggio di Atom Smasher, affidato in Black Adam a Noah Centineo, può controllare la propria struttura molecolare, manipolando quindi il proprio corpo, la ... Leggi su movieplayer

