Birarelli si ritira: 'Le Olimpiadi il mio ricordo più bello'

Emanuele Birarelli lascia la pallavolo giocata, ma non il mondo del volley. Il 39enne centrale nato a Senigallia, che con la Nazionale ha collezionato 216 presenze, intraprenderà la carriera di procur ..."Non è stata una decisione facile ma ho deciso di smettere". Emanuele Birarelli, 39 anni, capitano dell'Italia argento ai Giochi di Rio 2016, si ferma qui. Il guerriero dai modi gentili non proseguirà ...